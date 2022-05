Flavio Briatore sa come circondarsi da belle donne e lo ha dimostrato anche adesso. Durante il GP di Monaco si è fatto immortalare insieme alla sua ex Elisabetta ma anche alle due modelle Neomi Campbell e Heidi Klum, tutti ovviamente muniti del pass “vip”.

Il GP di Monaco si è disputato questo weekend e ad assistervi ci sono stati tantissimi vip. Non poteva mancare anche Flavio Briatore che sembra essere stato molto vicino alla “Venere Nera” e alla super modella Heidi Klum, oltre che alla sua ex Gregoraci.

Immancabile chiaramente la Gregoraci che sta spesso con il suo ex marito anche se entrambi hanno smentito un ritorno di fiamma. A smentire tutto è stato Alfonso Signorini che parlando delle vacanze insieme dei due con il figlio, concludeva: “Invece Flavio ha concluso le vacanze a Mykonos, in barca, insieme con il figlio Nathan Falco. Elisabetta, da single, a Forte dei Marmi. Poi i due si sono ritrovati a Monte Carlo, dove vivono, ma ognuno a casa propria”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram