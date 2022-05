L’ex politico Francesco Rutelli si è commosso in tv per la figlia che presto si sposerà e ha raccontato qualche dettaglio della sua vita.

Ospite di Serena Bortone nel corso della trasmissione Rai ‘Oggi è un altro giorno’, l’ex politico Francesco Rutelli ha avuto modo di parlare della sua vita privata e anche dei figli. In modo particolare delle due ragazze che ha adottato insieme a sua moglie Barbara Palombelli.

Francesco Rutelli: il pianto per sua figlia Monica

FRANCESCO RUTELLI

L’ex politico ed ex sindaco di Roma, sposato con Barbara Palombelli da quarant’anni, ha avuto modo di aprirsi sul privato ed in particolare, come anticipato, sui suoi quattro figli. Giorgio, il primogenito, è nato nel 1982 ed è il figlio naturale della coppia che ha poi adottato Francisco nel 1993 e due ragazze, Serena e Monica, nel 2000.

Rutelli ha avuto modo di parlare proprio di quest’ultima che presto di sposerà e che gli ha mandato un tenero messaggio nel corso della trasmissione: “Ciao papà, non vedo l’ora che mi accompagni all’altare. Ti voglio bene e ci vediamo presto”, le parole della ragazza.

L’uomo, visibilmente colpito ed emozionato dopo aver sentito le parole della figlia, ha racconato: “Piango, piango davvero”. Incalzato dalla Bortone: “Se mi ricordo la prima volta che ho visto le due ragazze? Certo che mi ricordo la prima volta che ho visto Serena e Monica. Queste ragazze avevano avuto un’infanzia molto complicata e penso che debbano avere un avvenire radioso con le loro forze”.

E ancora: “Queste ragazze lavorano, fanno un lavoro umile, quotidiano e voglio ringraziarle pubblicamente per la loro dedizione e per il loro senso di responsabilità. La loro dedizione e la loro costanza nel lavoro per noi è importante”.

Di seguito il post Instagram di ‘Oggi è un altro giorno’ con parte dell’intervista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG