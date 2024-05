Ha voluto dire la sua sul caso Tiziano Ferro-Maionchi, Selvaggia Lucarelli che ha optato per poche parole con riferimento… ai Ferragnez.

Nella querelle tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi ci entra, a gamba tesa, pure Selvaggia Lucarelli. La famosa penna graffiante ha voluto dire la sua dopo lo scambio di vedute tra i due protagonisti e lo ha fatto, a modo suo, chiamando persino in causa i Ferragnez, se mai citarli. La donna ha condiviso una storia su Instagram di poche ma ben comprensibili parole…

Selvaggia Lucarelli, stoccata a Tiziano Ferro

Dopo le “accuse” di poca riconoscenza della Maionchi verso Tiziano Ferro e una serie di botta e risposta tra i due, ecco che per tentare di calmare le acque, il cantante si è mostrato sui social con i suoi figli. Una mossa che, però, non è passata inosservata alla Lucarelli che con una storia Instagram ha “pizzicato” l’artista.

La penna graffiante ha utilizzato poche parole ma ben precise che, ai più attenti, hanno fatto venire in mente i Ferragnez. La ragione sta nel fatto che TZN ha pubblicato uno scatto con i suoi figli, un po’ come Chiara e Federico hanno fatto dopo le varie vicende che li hanno coinvolti. “Come placo le polemiche? (chi vi ricorda?)”, si è limitata a scrivere la bella Selvaggia con un chiaro riferimento ai Ferragnez, anche se mai citati direttamente.

Il commento su Fedez e Codacons

Come se non bastasse, nelle stories successive, la Lucarelli è tornata a pungere proprio Fedez. Il rapper, in queste ore, era atteso in tribunale per una causa contro il Codacons. La donna ha scritto, in riferimento ad una storia dell’artista con gestaccio: “Il dito medio al Codacons. Vedo che ha capito tutto…”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del volto tv sempre contro la Ferragni: