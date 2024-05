Colpo di scena a Uomini e Donne con una segnalazione sul tronista e una corteggiatrice che potrebbe cambiare tutto.

Potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne ed in particolare sul tronista Daniele. Infatti, in queste ore, è arrivata una segnalazione che riguarda lui e una delle sue corteggiatrici, Gaia. Ad un passo dalla scelta, tanti dubbi sul ragazzo e persino sulla giovane donna che potrebbero essersi già conosciuti in passato.

Uomini e Donne, la segnalazione su Daniele

Maria De Filippi

Sorpresa a Uomini e Donne dove una segnalazione su Daniele e la sua corteggiatrice Gaia potrebbe cambiare le cose ad un passo dalla scelta. La trasmissione di Maria De Filippi è prossima ad andare “in vacanza” ma prima dell’ultima registrazione ci sarebbero delle novità. Ad evidenziarle, Leggo che cita l’esperto del programma e non solo, Lorenzo Pugnaloni.

Da quanto si apprende, un utente su Instagram avrebbe notato un “mi piace” sospetto del tronista ad una foto di Gaia Gigli pubblicata ad ottobre 2023, quando lui non era ancora protagonista nel programma di Canale 5. Questa segnalazione avrebbe insinuato un dubbio nei fan del programma: Daniele e Gaia potrebbero essersi già conosciuti in passato e, magari, essersi accordati proprio per avere visibilità durante la trasmissione.

Cosa succederà adesso

Al momento, va detto, si tratta solo di indiscrezioni e, di certo, non si sa ancora nulla. Da quanto risulta, Daniele ha disattivato il suo profilo social poco prima di iniziare il programma di Maria De Filippi e questo potrebbe essere un segnale del fatto che il like sia avvenuto prima dell’incontro in studio con la ragazza. Ad ogni modo, in queste ore, dovrebbe essere registrata la scelta del tronista e i fan sono in attesa di scoprire chi abbia conquistato definitivamente il suo cuore.

Di seguito anche un post Instagram del programma: