Si guarda già al futuro de L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria che ha aperto alla “promozione” di Sonia Bruganelli e non solo…

L’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi non decolla come le attese. Complici anche i tanti ritiri dei naufraghi, il reality non sta del tutto convincendo anche se a Novella 2000, Vladimir Luxuria, al timone dello show, si è detta soddisfatta fin qui aprendo anche ad alcune soluzioni per il futuro che potrebbero vedere Sonia Bruganelli prendere il suo posto…

Luxuria e l’ipotesi Sonia Bruganelli conduttrice

Vladimir Luxuria

Intervistata da Novella 2000, Luxuria ha raccontato che, per quanto la riguarda, i voti per la conduzione de L’Isola sono alti. Chiamata a giudicarsi, la presentatrice ha deciso di darsi un bel 7: “6+ sarebbe falsa modestia. Quindi 7″, ha detto. Parlando del ruolo di conduttrice e della possibilità di vedere la Bruganelli, in futuro, prendere il suo posto: “Ben venga… al prossimo giro!”, ha dichiarato Vladimir dicendosi ben disposta a questa possibilità.

La verità sul rapporto con la Casalegno

Nel corso dell’intervista c’è stato modo anche di parlare delle presunte frizioni tra lei e l’inviata in Honduras, Elenoire Casalegno. Luxuria, a tal proposito, ha detto: “Mi viene da sorridere perché tutto ciò è partito da un episodio insignificante. Una volta chiusi bruscamente un collegamento per esigenze di scaletta. Apriti cielo. Trovo Elenoire sia una donna straordinaria, bravissima nelle vesti di inviata“.

Insomma, tra le due nessun problema, tanto che era stata la stessa Casalegno ad aver già spento sul nascere ogni cosa parlando a Gente: “Partendo dal presupposto che io sono qui a fare il mio lavoro e cerco di farlo al meglio, non è sempre facile la comunicazione satellitare. Le battute, la comicità, sono come la musica, hanno un ritmo, e se questo viene spezzato da pause, dal ritorno della voce, si perde un po’ il senso. Io sono in Palapa con i naufraghi, quindi vedo e avverto cose che in studio non arrivano, per questo avevo suggerito di fare a Joe una domanda, non per sostituirmi al ruolo di Vladimir. Ci conosciamo da tempo, ci stimiamo, non ci sono mai stati problemi. Alla fine della puntata abbiamo parlato, con tranquillità. Io sono molto rispettosa e leale”, erano state le parole della showgirl, ora inviata in Honduras.

Di seguito anche un post Instagram relativo al reality con alcune curiosità svelate dalla conduttrice: