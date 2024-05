Chiara Ferragni potrebbe fare il suo debutto sul grande schermo con un nuovo progetto legato alla storia della Maserati. Scopri di più!

Secondo fonti non confermate, tra cui il profilo Instagram Very Inutil People, Chiara Ferragni potrebbe avventurarsi nel mondo della recitazione. Le voci che stanno circolando parlano del suo coinvolgimento nelle riprese di un film dedicato al marchio Maserati, “Maserati: a racing life”.

Ma quanto c’è di vero e perché l’imprenditrice adesso vorrebbe dedicarsi al mondo del cinema? Ecco che cosa rivelano le ultime indiscrezioni.

Chiara Ferragni riparte dalla recitazione? La nuova strategia

Per distogliere l’attenzione dalla crisi reputazionale che l’ha colpita negli ultimi mesi, Chiara Ferragni potrebbe aver pensato di reiventarsi e di lanciarsi nel mondo del cinema.

Chiara Ferragni

Secondo i rumors, infatti, l’influencer potrebbe prendere parte al cast che realizzerà il film sulla storia del marchio Maserati.

Il film promette di narrare la storia dei fratelli Maserati, fondatori dell’omonima casa automobilistica italiana. Se confermate, le indiscrezioni suggeriscono che Ferragni potrebbe interpretare il ruolo della moglie del protagonista. Il film sarà prodotto dalla Ilbe, responsabile del successo “Lamborghini – The man behind the legend”.

Chiara Ferragni: il debutto sul grande schermo

Dopo un documentario e la conduzione del Festival di Sanremo, forse la Ferragni è pronta a fare il passo successivo.

Il debutto di Ferragni sul grande schermo sarebbe un’innovazione nella sua carriera da influencer e imprenditrice digitale, spesso oggetto di gossip riguardanti la sua vita personale. Questa potrebbe essere un’opportunità per la Ferragni di mostrare nuove sfaccettature del suo talento.

Mentre i dettagli rimangono avvolti nel mistero, l’ipotesi di vedere Chiara Ferragni nel cast di “Maserati: a racing life” suscita grande curiosità e attesa tra i fan della star del web. Non ci resta che attendere per scoprire se i rumors confermeranno le ipotesi di Chiara Ferragni in veste di attrice.