Fedez affronta il processo contro il Codacons a Roma. Il rapper si difende dalle accuse di calunnia e pubblica un selfie provocatorio.

Fedez si è trovato nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta non per la sua musica o per le sue gesta da papà, ma per affrontare una battaglia legale contro il Codacons. Il rapper adesso si trova a Roma per presentarsi in Tribunale, dove è chiamato a difendersi dalle accuse di calunnia mosse dall’associazione dei consumatori.

Intanto sui social il rapper lancia frecciatine all’associazione e al suo direttore.

Fedez: “Un giorno in pretura, proteggimi”

L’appuntamento non è passato inosservato, come dimostrano le storie pubblicate su Instagram dallo stesso Fedez. “Un giorno in pretura, proteggimi“, ha scritto accompagnando l’immagine del suo dito medio alzato, seguita da un chiaro riferimento al processo contro il Codacons.

Fedez non ha risparmiato frecciatine, prendendo di mira anche il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi, sottolineando ironicamente la gelosia per i suoi addominali.

Fedez

Il processo si ricollega a un fatto avvenuto nel 2020, quando Fedez accusò il Codacons di aver pubblicato un banner ingannevole sul proprio sito durante l’emergenza pandemica, promuovendo una raccolta fondi che avrebbe suggerito un coinvolgimento nella lotta al coronavirus, nonostante l’associazione non avesse competenze in materia sanitaria. Dopo aver presentato denuncia, le accuse contro il rapper sono state archiviate, ma il Codacons ha reagito controdenunciandolo per calunnia.

Fedez contro Codacons: un nuovo capitolo della battaglia legale

Oltre alle dichiarazioni sui social, Fedez ha coinvolto anche un impiegato dell’hotel in cui alloggia, chiedendogli chi abbia ragione nella disputa in corso.

Questa non è la prima volta che il rapper si trova coinvolto in controversie legali, dimostrando la sua determinazione nel difendere le proprie opinioni e il suo impegno nel combattere per ciò in cui crede.

Stavolta il rapper avrà la meglio? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.