Eleonora Giorgi torna in pubblico dopo l’intervento per rimuovere il tumore al pancreas, e parla del rapporto con l’ex marito.

Eleonora Giorgi, celebre attrice italiana, ha recentemente affrontato una delicata operazione per rimuovere un tumore al pancreas. Nonostante le sfide, è apparsa sul palco dei premi David di Donatello per premiare Michele Riondino come Miglior Attore Protagonista per il film “Palazzina Laf”.

Dopo l’evento è stata anche intervistata da La Stampa, a cui ha rivelato alcuni dettagli inaspettati dell’intervento a cui si è sottoposta. Tra le sue parole non manca il riferimento all’ex marito. Ecco che cosa ha rivelato.

Eleonora Giorgi: il momento difficile dell’intervento e della malattia

Nell’intervista a La Stampa l’attrice Eleonora Giorgi ha rivelato: “Quando mi hanno dato la notizia, ho pensato ok, alla mia età, ci si può pure stare. I miei figli non l’hanno presa così, mi hanno guardato malissimo, ho capito che avevo detto una cosa orribile, che avevo risposto con il mio lato barbarico, magiaro, in fondo ho avuto una madre ungherese“.

Eleonora Giorgi

Ha, poi, aggiunto: “Ho deciso, invece, che lotterò fino in fondo, almeno fino a quando il mio nipotino potrà guardarmi senza spaventarsi. Meglio uscire di scena in ordine“.

Eleonora Giorgi parla dell’ex: “E’ corso a Roma per starmi accanto”

La malattia, però, ha anche riavvicinato l’attrice ai suoi vecchi amori. “Sono grata all’amore che mi ha dato due figli, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi, ma Angelo (Rizzoli, ndr) e Massimo (Ciavarro, ndr) mi hanno dato loro il senso vero di tutto” ha rivelato l’attrice.

“E devo aggiungere un cosa: adesso, con questa vicenda del tumore, è successo che Ciavarro, uomo basico e molto riservato, abbia deciso di correre a Roma per starmi accanto. La notte in cui ho fatto l’intervento ha voluto dormire con me, per dare il cambio ai ragazzi. Dopo anni di silenzio questo ex marito mi dimostra un amore profondo” ha dichiarato.