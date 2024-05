Ilary Blasi celebra il suo compleanno nella villa che condivideva con Totti, tra grigliate in giardino e momenti esilaranti. Scopri di più!

Ilary Blasi ha scelto di festeggiare una seconda volta il suo 43esimo compleanno, questa volta in famiglia nella lussuosa villa romana che un tempo condivideva con l’ex calciatore Francesco Totti. Dopo un viaggio incantevole in mongolfiera con il fidanzato Bastian Muller e i figli Cristian, Chanel e Isabel Totti, la showgirl ha organizzato una grigliata in giardino e un pranzo all’aperto per celebrare l’occasione.

Ma il momento più divertente è stato immortalato dai presenti ed è stato il momento della torta! Ecco che cosa c’era scritto sul dolce.

Ilary Blasi: la reazione alla vista della torta

Indossando un casual outfit composto da jeans cargo e un top con cuoricini, Ilary ha mostrato il suo lato più sportivo e sorridente per la sua festa di compleanno. Durante la festa è giunto poi il momento della torta, e il video è esilarante.

Infatti, sulla torta c’era una scritta: “43 anni di.. dopo pranzo ognuno a casa sua!“. Il video del taglio della torta mostra la reazione della festeggiata alla vista della scritta, con la showgirl che arriva a ridere fino alle lacrime.

Ilary Blasi: una festa indimenticabile per il suo compleanno

Tra gli ospiti presenti alla festa c’erano le sorelle Melory e Silvia, i cognati, gli amici e naturalmente il fidanzato Bastian Muller. La sorella Melory ha scherzosamente commentato l’immagine della torta con un riferimento all’ospitalità, mentre Chanel ha condiviso il suo umore con un breve commento: “Mood“.

Prima di questo festoso raduno familiare, Ilary aveva già iniziato le celebrazioni per il suo compleanno in Turchia, con un viaggio indimenticabile in mongolfiera con i suoi cari. La conduttrice televisiva ha condiviso dettagli di questa esperienza sui social media, compresi i dolci messaggi dedicati da Bastian Muller.