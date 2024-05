Ambra Angiolini e Francesco Renga celebrano i 18 anni del figlio Leonardo e condividono delle rare foto sui social. Scopri di più!

Ambra Angiolini e Francesco Renga, nonostante la loro separazione avvenuta anni fa, dimostrano ancora una volta di mantenere un forte legame familiare. Questa volta l’occasione è speciale: il loro secondogenito, Leonardo, ha compiuto 18 anni. Per celebrare questa tappa importante, la coppia ha organizzato una cena intima in famiglia.

La serata, documentata dalla figlia della coppia, Jolanda, con delle storie Instagram, è stata piena di emozioni per tutta la famiglia.

Ambra Angiolini e Francesco Renga: il dolce post social

Sia Ambra che il cantante Francesco Renga hanno voluto celebrare il figlio con dei post social.

Il post dell’attrice mostra un piccolo Leonardo senza qualche dentino, e si legge: “Ai miei occhi ti mancherà sempre un dentino davanti. 18 anni che lavori su te stesso e senza saperlo anche su di me…ti amo con umiltà e gentilezza BUON COMPLEANNO LEO“.

Invece, Renga ha pubblicato un post Instagram in cui scrive: “Amore di papo… oggi sono 18 ed io non ci posso credere. Ti vedo sempre così… meravigliato della vita!“.

Francesco Renga e Ambra Angiolini: una famiglia unita nonostante la separazione

Il compleanno di Leonardo ha permesso di immortalare un momento speciale della famiglia, con una foto rara che mostra Ambra, Francesco e i loro figli uniti e felici. Nonostante le difficoltà che possono sorgere in seguito a una separazione, i due artisti dimostrano di avere a cuore il benessere e la felicità dei loro figli, celebrando insieme i momenti più significativi delle loro vite.

Questa cena intima rappresenta non solo un momento di gioia e festa per Leonardo, ma anche un’opportunità per ribadire i valori familiari e l’importanza dei legami affettivi.