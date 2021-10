Jolanda Renga è la figlia di Ambra Angiolini, primogenita frutto della loro passata storia d’amore con l’ex leader dei Timoria. Scopriamo di più sulla sua storia, dalla biografia all’amore per mamma e papà!

Ambra Angiolini ha avuto due figli da Francesco Renga, e la sua primogenita è Jolanda Renga. Legatissima ai genitori, dolce e sensibile, nel 2021 ha lasciato il segno sui social rifilando a Striscia la Notizia una lezione di buone maniere. Partiamo alla scoperta del suo mondo e del perché la sua risposta su Instagram è diventata (fortunatamente) virale…

Chi è Jolanda Renga e dove vive?

Jolanda Renga è nata nel 2004, prima figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Dall’amore tra l’attrice e il cantante è nato anche Leonardo. La loro famiglia è molto unita, nonostante la fine della relazione tra i genitori avvenuta diverso tempo fa. Vive a Brescia, dove è nata, ha due anni in più del fratello minore (classe 2006) e somiglia tanto alla sua splendida mamma!

Sappiamo inoltre che si è iscritta al Liceo e che coltiva la passione per il canto, cresciuta sulle note della musica anche grazie al padre. Il suo nome è un omaggio alla madre di Francesco Renga, scomparsa quando lui era appena 19enne (nel 1987) a causa di una grave malattia. Legatissimo a lei, il cantautore ha scelto con Ambra di chiamare la primogenita Jolanda come la nonna paterna.

Jolanda Renga su Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: il messaggio virale

Legatissima a mamma Ambra e papà Francesco, Jolanda Renga, nel 2021, a 17 anni ha dato una sonora lezione di stile (e delicatezza) a Striscia la Notizia. Il caso che ha scatenato la sua reazione riguarda un servizio del tg satirico di Antonio Ricci in cui all’attrice viene consegnato il Tapiro (da Valerio Staffelli) dopo le insistenti voci sulla fine della sua storia d’amore con l’allenatore Massimiliano Allegri. Un sipario che ha innescato la replica della primogenita dell’attrice.

Il suo sfogo su Instagram, diventato virale, ha il sapore di un vero e proprio insegnamento: “Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. (…) La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere“.