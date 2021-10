Ambra Angiolini celebra il suo “per sempre” con la figlia Jolanda imprimendo sulla sua pelle un bellissimo tatuaggio insieme a lei, lo scatto intenerisce il web.

Dopo la dura delusione per la fine della relazione con Allegri, Ambra Angiolini è pronta al suo “per sempre” ma con sua figlia Jolanda Renga. Le due hanno annunciato sui social con un bellissimo scatto, di aver fatto un tatuaggio insieme molto bello. Il gesto ha intenerito il web che in queste settimane segue le dure vicende che hanno colpito e stanno colpendo l’attrice e sua figlia.

Il tatuaggio tra Ambra e la figlia Jolanda: un bellissimo gesto madre-figlia

Jolanda Renga si è tatuato il profilo di una donna mentre soffia e Ambra ha sul braccio impressi dei denti di leone. Il bellissimo tatuaggio madre e figlia unisce ancora di più le due donne che stanno vivendo un momento molto difficile. “Alla fine mi ha convinta Jolanda, un “ per sempre “ che non si poteva rifiutare”. La forza di Ambra sembra proprio vivere nel rapporto con la figlia che si è schierata negli ultimi giorni per proteggere la madre dal gossip e dalla stampa. Il loro rapporto sembra davvero idilliaco e i fan le inondano di commenti dolci e di like, felici di vedere l’attrice sorridere dopo tutto quello che l’è successo con Allegri. La foto postata sui social, mostra infatti Ambra e Jolanda molto felici e sorridenti.