Grazie ad una indiscrezione che circola sul web, emerge il “segreto” di Alfonso Signorini ovvero cosa fa prima di ogni diretta del Grande Fratello Vip 6.

Secondo un’indiscrezione di Dagospia, Alfonso Signorini ha un “rituale” che mette in atto prima di ogni diretta del Grande Fratello Vip 6. L’indiscrezione riporta cosa fa il conduttore appena prima di andare in onda con il reality più spiato d’Italia. Si tratta di strani riti? Nulla del genere, ma finalmente è venuto alla luce il suo segreto.

Ecco cosa fa Signorini prima della diretta al GF Vip

Secondo l’indiscrezione che arriva direttamente dal sito di Dagospia: “Alle 21 circa tutti i lunedì e venerdì prima di andare in onda con il Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini si isola dal mondo, si chiude nel camerino e non parla con nessuno. Una pratica particolare prima della diretta? No, trascorre circa venti minuti al piano. Sarà un modo per prepararsi alle urla della Cipriani?“. Così si legge sul sito, a quanto pare il segreto di Signorini è semplicemente un modo di rilassarsi prima di condurre uno dei reality più movimentati e seguiti della TV. Nulla di scabroso quindi, solo un’abitudine che lo aiuta ad affrontare “la fossa dei leoni”.