Delia Duran “punzecchia” Mila Suarez, ex del marito Alex Belli a causa di alcune dichiarazioni che lei avrebbe fatto sul rapporto tra Delia e Alex.

Delia Duran lancia una frecciatina al veleno nei confronti di Mila Suarez, ex del marito Alex Belli. La modella venezuelana è stata già al centro del gossip da quando il marito è entrato come concorrente al Grande Fratello Vip 6. Infatti, la Duran si è già espressa su Soleil Sorge che si è dimostrata troppo vicina ad Alex in alcuni momenti ed ora, in un’intervista a Casa Chi parla della ex del gieffino.

La replica di Delia Duran alle accusa di Mila Suarez

Mila Suarez è stata tradita da Alex Belli e in un’intervista, ha dichiarato che il modello avrebbe fatto sicuramente la stessa cosa anche con Delia Duran. La moglie del gieffino non ci sta e replica a queste accuse: “Cosa penso di Mila Suarez? Chi è questa? Non la conosco e non fa parte della nostra vita. Io rispondo alle domande che possono farmi gli amici di Alex e la sua famiglia ma non a lei che fa domande inutili. Lei ha detto che Alex tradirà pure me? Io lo conosco benissimo e lui è cambiato tantissimo. E’ una persona squisita e non penso che sia così stupido da fare una cosa simile a me. ” Dunque, sembra proprio che la modella venezuelana sia completamente sicura del marito e del suo cambiamento e che non si senta per nulla minacciata dalle donne della Casa. Avrà ragione? Per adesso l’avvicinamento a Soleil sembra essere stato solo un malinteso e i fatti le hanno dato ragione.