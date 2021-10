Dopo il grave insulto che Wanda Nara ha scritto sui social indirizzato a China Suarez, Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la moglie di Icardi per aver dato un esempio “diseducativo” alle donne.

La giornalista Selvaggia Lucarelli commenta la vicenda che in questi giorni ha “paralizzato” il gossip ovvero il tradimento di Icardi verso Wanda Nara. Dopo essere tornati insieme, la modella avrebbe lanciato un grave insulto sui social all’amante del marito. Questo gesto non è piaciuto alla giornalista che lo definisce ingiusto e “diseducativo”.

Selvaggia Lucarelli prende le parti di China Suarez: “Quello che doveva dare spiegazioni in casa era lui”

Selvaggia Lucarelli con un duro e lungo post sui social prende le difese di China Suarez, presunta amante di Icardi che è stata insultata da Wanda Nara.

Il messaggio della giornalista indica l’atteggiamento della moglie del calciatore come diseducativo e sbagliato. “Questo continuo dare della puttan* alla presunta amante del marito su un account da 9 milioni di follower (anche oggi), con alternanza di foto di figli piccoli e famigliola da favola, è uno dei gesti più diseducativi che una donna con quel seguito possa fare. Non ho letto un insulto all’ex compagno, in compenso, perché il messaggio sottinteso è: lei è una puttan*, tu ora -vittima della ammaliatrice- devi sudare un po’ perché ti faccia rientrare in casa”. Queste le forti parole della Lucarelli che infine dichiara: “Qualunque cosa abbia fatto, lei era una donna libera, quello che doveva dare spiegazioni in casa era lui. E non è dando delle prostitute alle altre che faremo passi in avanti, amiche mie.“