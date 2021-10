Patrizia De Blanck ricorda Marina Ripa Di Meana, stilista, scrittrice, personaggio televisivo e opinionista che oggi avrebbe spento 80 candeline.

Marina Ripa Di Meana muore nel 2018 a 76 anni dopo una lunga malattia. Icona di libertà, emancipazione era un’opinionista e una agguerrita animalista sempre in prima linea nelle proteste. Ad Oggi è un altro giorno, Patrizia De Blank ricorda l’amica scomparsa che oggi avrebbe compiuto 80 anni, con qualche aneddoto sulla sua vita privata.

Patrizia De Blanck su Marina Ripa Di Meana: “Marina? Non sono andata a vederla sul letto di morte. Non ce l’ho fatta”

Patrizia De Blanck ricorda la figura di Marina Ripa Di Meana verso la quale la legava una bellissima amicizia. La contessa, a Serena Bortone, racconta della prima volta che si sono conosciute: “Ci siamo conosciute a Villa Borghese, lei aveva una passione per la nobiltà. Abbiamo vissuto tante cose insieme e per questo ci penso sempre a lei. A dicembre regalò un cappottino di cash-amare al mio cagnolino che lui indossa sempre, ogni inverno. Ci univa molto l’amore per gli animali”.

Come da copione, la De Blank ricorda un aneddoto molto divertente che l’ha legata ancora di più a Marina: “Lei aveva un corteggiatore che l’aveva invitata ad una festa. Marina mi invita, andiamo alla festa e lui nello stesso giorno viene arrestato. Noi non sapevamo come tornare, abbiamo trovato un aereo terribile per tornare.”

Sul loro rapporto di amicizia Patrizia De Blanck sostiene di non avere mai litigato con Marina, a parte una volta: “Abbiamo litigato solo per le pellicce. Io avevo una bella pelliccia ha urlato come una pazza cercando di strappare la pelliccia. Siamo state qualche anno in lite ma poi ci siamo perdonate”. Infatti, Marina è stata promotrice e convinta sostenitrice dell’animalismo e ambientalismo ed era fortemente contraria alle pellicce. Sulla sua malattia Patrizia fa una rivelazione shock: “Lei non mi parlò mai della sua malattia. L’ho saputo alla fine quando si è fatta addormentare. Non capisco perchè non me l’ha detto se potessi glielo chiederei. Non sono andata a vederla sul letto di morte. Non ce l’ho fatta“.