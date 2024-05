Totti e Noemi Bocchi tornano in Italia dopo un viaggio internazionale. Li attende una dolce accoglienza con una sorpresa speciale.

Francesco Totti è finalmente rientrato in Italia insieme alla sua compagna Noemi Bocchi, dopo un viaggio che li ha portati in Australia e in Cina, dove hanno incontrato i fan dell’ex capitano della Roma.

Questo viaggio non è stato solo un’occasione per impegni di lavoro, ma anche per godersi una meravigliosa vacanza insieme, esplorando parchi naturali e le splendide spiagge australiane, prima di fare tappa in Cina per qualche giorno. Ora, con la valigia piena di ricordi preziosi, la coppia è finalmente tornata a casa. Ma i due non si aspettavano la dolce sorpresa che li attendeva una volta a casa.

Totti e Noemi Bocchi: la famiglia allargata è sempre più unita

Il ritorno a casa è stato reso ancora più speciale grazie alla dolce sorpresa organizzata dai figli di Noemi Bocchi, con l’aiuto di Isabel, la figlia di Totti avuta da Ilary Blasi. Due candele a forma di cuore, rose rosse, un tenero peluche e un biglietto con un messaggio affettuoso hanno dato il benvenuto alla coppia dopo il lungo viaggio. Nel biglietto, condiviso tra le storie di Noemi, si legge “Ben tornati“.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Ma la vita familiare di Totti e Noemi è sempre piena di sorprese. Mentre godono del loro rientro a casa, Noemi ha condiviso una foto della sua figlia maggiore, Sofia, che prepara la valigia per un nuovo viaggio.

Totti e Noemi Bocchi pronti per la prossima avventura

Mentre Totti e Noemi tornano in Italia, qualcun altro parte. Stiamo parlando della figlia di Noemi Bocchi, Sofia, fotografata dalla madre mentre prepara la valigia.

E mentre Sofia si prepara per la partenza, la piccola Isabel fa di tutto per non separarsi da lei, nascondendosi nella valigia. Questo tenero gesto mostra quanto siano legate le due bambine e quanto sia importante per Totti essere presente nella vita delle sue figlie.

Nonostante il ritorno a casa, sembra che i viaggi della famiglia Totti-Bocchi non siano ancora finiti, con nuove avventure in arrivo.