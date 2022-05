Tanta gioia e un attimo di spensieratezza dopo i problemi di salute per Carolina Marconi che ha condiviso sui social le sue emozioni.

Alcune immagini, un filmato e un lungo post ricco di amore, gioia e, perché no, anche un pizzico di speranza nel poter vivere in prima persona quelle stesse emozioni. Carolina Marconi ha raccontato ai suoi seguaci social una giornata felice al matrimonio del cognato. La showgirl aspetta le nozze con il suo Alessandro, ma per il momento si è goduta al meglio quelle del parente.

Carolina Marconi, le foto al matrimonio del cognato

Carolina Marconi

Bellissima con un abito rosa dalla scollatura generosa, Carolina Marconi si è mostrata al matrimonio del cognato. La showgirl sta affrontando un momento complicato della sua vita dopo la guarigione dal tumore che le ha causato non pochi problemi. La donna ha scelto un outfit molto carino con tanto di cerchietto che le valorizza i capelli corti post chemio.

Su Instagram, poi, le immagini della giornata e un lungo messaggio: “Una delle storie d’amore più belle. Quella di Giorgia e Nicolò.. i miei cognatini. I destino li ha fatti incontrare, due vere anime gemelle, un amore vero è quello che ti illumina la vita, che stravolge tutti i tuoi piani, che ti fa sorridere il cuore, che ti rimane a fianco dovesse crollare il mondo,che ti fa sentire unica,che riesce a farti sorridere anche se sorridere a volte è difficile”.

E ancora. “L’amore è scherzare insieme, condividere, raccontarsi di tutto, trovare ogni difetto accettarlo e amarlo nonostante tutto. L’amore è conoscere il peggio di una persona, è fregarsene come x dire: ne vale la pena. L’amore è esserci non andare via. L’amore vero è complicità […]. Grazie x avere condiviso il vostro giorno più bello e grazie x come siete. Amore e felicità rendano il vostro cammino sereno vi voglio un mondo di bene cognatina Carolina”.

Di seguito il suo post social pubblicato su Instagram con un montaggio di tante immagini e qualche breve filmato:

