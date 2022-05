Bellissima e solare come sempre, Sabrina Salerno racconta i segreti della sua forma fisica e sottolinea qualche aneddoto del passato.

54 anni e non sentirli. Anzi. Sabrina Salerno è tornata di recente tra i volti più richiesti della televisione italiana e non si sottrae ad ospitate e partecipazioni a trasmissioni di vario genere. La sua bellezza e il suo carattere molto attivo sono il suo segreto, così come il tanto allenamento per tenersi in forma smagliante. Ai microfoni di Gente, la donna ha parlato di diversi aspetti della sua vita, privata e non.

Sabrina Salerno: i segreti della sua bellezza

Sabrina Salerno

“Mi alleno anche quattro volte a settimana. Il DNA con me è stato generoso e io lo ricambio con equilibrio e impegno per mantenere il mio benessere. Non amo le esagerazioni, da quando ho 25 anni sto attenta a tavola, ma senza assilli. Ho la fortuna di non andare pazza per i dolci, quindi me ne privo senza fatica”, ha spiegato Sabrina Salerno. “In compenso, quando lo desidero, mi concedo piccoli peccati di gola e un bel bicchiere di vino”.

Sempre a proposito della sua bellezza e delle sue curve importanti, la showgirl ha raccontato sulla sua giovinezza: “Ero molto timida e insicura. Mi trovavo mille difetti, mi specchiavo e mi vedevo tanta, per via del seno prosperoso, anche se ero magrissima, e quindi cercavo di coprirmi, camuffarmi. Di indole, mi sono sempre sentita più un maschiaccio che femminile come mi vedevano gli altri”. Qualcosa è poi cambiato con i primi servizi fotografici: “Durante i primi servizi fotografici, verso i 17-18 anni. Quando riguardavo i ritratti che mi avevano fatto riuscivo a smorzare il mio senso critico, a distaccarmi dall’insicurezza, ad avere uno sguardo obiettivo sul mio corpo. Ho preso coscienza così della mia fisicità”.

E adesso: “Sono vanitosissima. Mi guardo, mi riguardo, mi curo tanto, ma ho un forte senso del pudore, non amo ostentare”.

Di seguito alcuni degli ultimi scatti social pubblicati su un post Instagram dalla showgirl:

Riproduzione riservata © 2022 - DG