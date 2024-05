Cristiano Malgioglio tifa Angelina Mango all’Eurovision 2024. Il noto paroliere è pronto a qualcosa di speciale in caso di vittoria della ragazza.

Grande esperienza e grande tifo “all’italiana”. Cristiano Malgioglio ha parlato ai microfoni di Adnkronos in merito all’Eurovision 2024 e alla partecipazione di Angelina Mango in rappresentanzia dell’Italia con ‘La noia’, brano con cui la giovane artista ha trionfato a Sanremo 2024. Il paroliere si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni importanti sulla competizione musicale con tanto di… promessa.

Cristiano Malgioglio commenta i brani dell’Eurovision

Cristiano Malgioglio

Malgioglio ha spiegato ad Adnkronos di aver “ascoltato le canzoni di questo Eurovision e trovo che non ci sono delle belle canzoni, sono sincero. Ne salvo solo cinque”. Tra queste ben considerate dal paroliere c’è quella dell’ex allieva di Amici: “Mi piace quella di Angelina Mango e mi ha emozionato anche il Portogallo perché ha presentato un brano legato alla sua tradizione cantato da una ragazza che ha una voce incredibile. Certo Iolanda non è Mariza e non è neanche Dulce Pontes che sono voci uniche ma il Portogallo fa sempre una bella figura”.

Per l’artisto “molto interessante anche la canzone della Croazia che è molto potente. Faccio anche il tifo per la Germania che è molto radiofonica”. Malgioglio ha espresso pareri positivi anche per il pezzo della Norvegia e per quello della Francia. Su questo ultimo ha aggiunto: “Il brano è molto elegante anche se non so se i giovani saranno in grado di percepirla bene perché è molto nostalgica”.

La promessa per Angelina

Tornando ad Angelina, Malgioglio si è spinto ad una curiosa promessa in caso di vittoria della giovane italiana: “La nostra Angelina ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all’Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande davanti solo da due tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram'”.

Di seguito anche un post Instagram della cantante in occasione dell’Eurovision: