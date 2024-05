Colpo di scena a Uomini e Donne con Ida Platano che si è sfogata contro il corteggiatore Mario. Poi la segnalazione sulla tronista.

Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne ha regalato grandi emozioni nelle ultime settimane. In modo particolare nell’ultima puntata trasmessa dove è andato in scena un faccia a faccia pesantissimo con il corteggiatore Mario, smascherato dopo varie situazioni incerte. La tronista, poi, arrabbiata e delusa, ha lasciato lo studio (e forse il programma). Una situazione che non ha impedito, però, ad alcuni utenti social di mandare delle segnalazioni anche sul suo conto…

Ida Platano, la sfuriata con Mario a Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del programma, Mario è stato smascherato dopo alcune segnalazioni sul suo conto che andavano avanti da settimane. In questo senso, Ida è rimasta molto delusa e con grande rabbia si è scagliata contro di lui cacciandolo dal programma: “Ma tu non ti vergogni? Hai preso in giro me, Maria, la redazione”, ha detto con grande fastidio la donna. “Da quando ti conosco mi hai riempito di stro***te. Hai fatto schifo dall’inizio alla fine, non ho più niente da dirti”.

Successivamente, la Platano ha lasciato lo studio ancora molto arrabbiata e triste. Dalle immagini è sembrato un vero e proprio addio alla trasmissione che andrebbe a confermare la decisione di abbandonare al trono che, va detto, era nell’aria da diverso tempo. Staremo a vedere se accadrà qualcosa più avanti.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con quanto accaduto tra la tronista e Mario:

La segnalazione su Alessandro

Al netto della situazione creatasi in studio a UeD, sul web sono arrivate delle segnalazioni sul conto della Platano. Infatti, secondo quello che un utente ha riportato all’esperta di gossip Deianira Marzano, ci sarebbero delle novità sulla tronista. Pare che la donna stia sentendo di nuovo Alessandro Vicinanza.

Dopo essersi presentato, l’utente che ha fatto la segnalazione ha detto: “Ti posso dire che lei e Alessandro Vicinanza di sono sentiti più di una volta dopo che lei ha lasciato il programma. Tu pensi che potrebbe esserci la possibilità che ritornino insieme?”. A quanto pare potrebbero esserci grosse novità a UeD, se non già da questo finale di stagione, dalla prossima edizione…