Modello, tronista e pure cantante ma non immune da critiche, anche pesanti. Francesco Monte ha raccontato quanto vissuto, in passato e anche ora.

Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Francesco Monte ha avuto modo di raccontare quella che è stata la sua evoluzione di carriera. Il ragazzo, conosciuto dal pubblico per Uomini e Donne, è cresciuto negli anni passando dall’essere modello fino a presenziare anche sul piccolo schermo tra reality e programmi. Ora, per lui, una nuova avventura come cantante che, però, lo ha messo davanti a tante critiche e, purtroppo, anche episodi di minacce e violenze.

Francesco Monte, le critiche e le minacce

Intervenuto nel programma della Balivo, Francesco ha spiegato il suo rapporto con le critiche e, quindi, con gli haters: “Arrivano messaggi positivi e anche colpi più pesanti. Una donna ha lasciato una bottiglia di acido sotto casa mia e io ho denunciato. Dopo al denuncia le cose sono cambiate, non c’ha messo più la faccia, ma ha continuato con le parole usando altri pseudonimi”, ha rivelato il giovane ragazzo.

Sul suo cambiamento negli anni, anche in ambito lavorativo, Monte ha aggiunto: “Come mai le persone non vogliono vedere il mio cambiamento? Sinceramente dovremmo chiederlo a queste persone che mi scrivono queste cose. Poi è una domanda che mi faccio anche io. Non faccio nulla di male a nessuno, vado avanti per la mia strada, lavoro, mi impegno. Porto avanti un progetto, la mia passione, il mio sogno, che vorrei diventasse il mio lavoro”.

L’aiuto di uno psicologo

Monte ha spiegato di essere uno “abbastanza empatico e sensibile” e che quindi non resta “indifferente” alle critiche che gli arrivano. In questo senso ha aggiunto: “A me non scivolano queste cose, le critiche le accetto e ci stanno, ma la cattiveria gratuita non ci dovrebbe essere. In questi anni lanciamo messaggi di inclusione, di valori, di credere nei sogni e poi arrivano queste cattiverie. Siamo delle persone e non dei giocattoli senza emozioni”.

Anche per questo, Monte non ha avuto problemi a svelare di aver chiesto aiuto ad un professionista per affrontare certe situazioni: “Ne ho parlato con la mia psicologa, ho vissuto momenti alti e bassi, vicino alla depressione, con attacchi di panico. Mi ha aiutato parlarne con una professionista. La depressione e l’ansia sono state fasi così come le hanno in tanti”.