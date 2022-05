Caos attorno a Gianluca Vacchi dopo le accuse della colf filippina a proposito di insulti e multe. Sul web girano gli audio originali.

Gianluca Vacchi al centro di un vero e proprio caso. In queste ore, una colf di origine filippina aveva denunciato l’imprenditore spiegando come lei e altri assistenti venissero trattati male, quasi terrorizzati, se non facevano esattamente ciò che l’uomo diceva loro di fare. Dai balletti social al vestiario, fino ad altre semplici cose che, se non venivano rispettate alla lettera, potevano portare a “multe” e insulti. Adesso, a confermare la versione della donna 44enne, sono spuntati anche degli audio.

Gianluca Vacchi, spuntano gli audio con insulti e minacce

La 44enne colf filippina aveva spiegato come all’interno dell’ambiente lavorativo, Vacchi aveva spaventato tutti i suoi dipendenti con la possibilità di multarli di 100 euro ogni volta che veniva commesso un errore. La donna aveva raccontato anche alcuni episodi specifici come il dimenticare gli occhiali da sole senza farglieli trovare in auto, oppure come il mettere le punture di testosterone in un luogo diverso da quello solito a cui Vacchi era abituato.

Un racconto che, in queste ore, è stato confermato da alcuni audio circolati sul web e riportati da Repubblica. “Allora, adesso mi sono rotto i co*****i. Appena siamo saliti in macchina si sono dimenticati gli occhiali da sole. I filippini adesso, non me ne frega un ca**o. Ogni volta che si dimenticano una cosa sono 100 euro di multa”. E ancora: “Me le hanno fatte sparire ancora. Io divento una bestia. Se ne vadano fuori dai co*****i. A costo di dar loro una multa al giorno o licenziarli”.

Come se non bastasse, in un ultimo passaggio degli audio, Gianluca Vacchi passa anche alle minacce fisiche: “Adesso torno a casa mia e se vedo un muso lungo, gli metto le mani addosso”.

Di seguito il post di Repubblica su Instagram con gli audio di Vacchi:

