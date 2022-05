Il video di Blanco palpeggiato nella zona intima da una ragazza ha fatto il giro del web. Ora parla la giovane che ha effettuato le riprese.

Negli ultimi giorni un video pubblicato su TikTok ha alzato un gran polverone relativamente alla questione molestie. Protagonista Blanco che, sul palco del concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo, era stato palpeggiato da una mano indiscreta. Il filmato era stato girato da Lucia Dalgri, una ragazza che ha ripreso in maniera casuale tutta la scena in questione. La giovane, a distanza di alcuni giorni, ha dato la sua versione dei fatti raccontando cosa sia accaduto in quei momenti.

Blanco palpeggiato: parla chi ha girato il video

Raggiunta dai microfoni della trasmissione radiofonica di Rai Radio 1, ‘Un Giorno da Pecora’, la ragazza ha voluto spiegare cosa sia accaduto in quegli attimi tanto discussi: “Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibili al palco. Durante il live ho ripreso Blanco, perché non capita tutti i giorni di averlo così vicino”, ha spiegato Lucia. Fin qui nessun problema. I guai arrivano dopo: “Ad un certo punto Blanco ha preso per mano il mio fidanzato, visto che aveva la mano protesa verso di lui. Nemmeno me n’ero accorta all’inizio e ho continuato a riprendere il live, finché non ho visto la mano di questa ragazza, che mi ha dato subito molto fastidio. Non è una cosa da fare: sei ad un concerto, hai di fronte un cantante e ti comporti così? Non andrebbe fatto con nessuno”.

La giovane ha svelato qualche particolare in più sulla ragazza “molestatrice”: “Credo avesse circa 17 anni. L’ho vista alla fine del concerto. Lei non lo ha fatto per molestarlo secondo me anche se l’atto è certamente una molestia. Lo ha fatto per divertimento tra virgolette. Senza pensare alle conseguenze. Blanco per forza se ne è accorto. Non puoi non accorgerti se ti toccano in una certa zona. La ragazza poi l’ho sentita dopo il concerto e diceva alle persone con cui era ‘glielo ho toccato a Blanco’”.

