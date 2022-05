In occasione del concerto Radio Italia Live, Blanco ha cantato tra la folla di fan e una di loro ne ha approfittato per toccare i genitali al cantante con la mano.

Sul web scoppia la polemica e il video della ragazza che tocca le parti intime a Blanco è virale. C’è chi grida alla molestia e chi parla di gesto “casuale”. La ragazza in questione, come si vede dal video, approfitta della vicinanza del cantante per toccarlo con la mano.

Le polemiche sul web

Come riporta Fan Page, sul web si sono scatenate polemica tra alcuni utenti di Twitter che hanno gridato alla molestia riferendosi al gesto della ragazza. Un utente dichiara: “Quella nei confronti di Blanco è una molestia, punto. È una molestia voluta, e non credo minimamente che sia stata “casuale” come ho sentito in giro. Ma come vi permettete? Ma io davvero, sono senza parole“.

E ancora: “Io non posso credere che si ragioni così di me*da. Cioè solo perché crea contatto con il suo pubblico deve essere molestato? Perché questo è. UNA CA** DI MOLESTIA. E non è normale andare in giro a toccare il ca** della gente, non dovrebbe dirlo Blanco che, per giunta, é un Ca** di ragazzino che magari nemmeno ha saputo reagire a quella situazione dato che stava comunque facendo il suo lavoro. Magari era mortificato ma non ha voluto rovinare una serata importante. O forse non se ne é accorto, dubito, ma resta comunque una ca** di molestia”.

