Solamente pochi giorni fa, Rihanna ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dall’amore con A$AP Rocky. Un bimbo che, stando alle prime indiscrezioni della stampa, sarebbe già sulla bocca di tutti per via dell’incredibile patrimonio stimato.

Dopo la nascita del piccolo, a fare i conti nelle tasche della famiglia, ma più nello specifico del neonato è stato il sito TMZ che, ancor prima di conoscere il suo nome ha stabilito in 2,6 miliardi di dollari il suo conto in banca.

Si tratta di una somma ottenuta con una semplice addizione dei redditi di mamma Rihanna (1,7 miliardi, secondo Forbes) e di papà A$AP Rocky (9 milioni).

Al momento, il figlio dei due artisti sarebbe il bambino più ricco tra i piccoli Vip, figli di coppie dello showbiz. A dare ulteriori dettagli di questa graduatoria dei piccoli “fortunati” è stato anche il Daily Mail che ha piazzato dietro al figlio di Rihanna i quattro eredi di Kim Kardashian e Kanye West (North, 8 anni, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 3) che possono contare su “poco più” di 800 milioni di dollari ciascuno.

Presenti in questa classifica anche i figli di Beyoncé e Jay-Z che sono tre (Blue Ivy, 10 anni, e i gemelli Sir e Rumi di 4) e devono farsi bastare 540 milioni di dollari ciascuno.

Di seguito un post Instagram di una pagina di fan di Rihanna col suo piccolo:

View this post on Instagram

