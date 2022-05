Ilona Staller piccante su Ilary Blasi. Le parole sulla conduttrice che potrebbe avere “un futuro” anche in un altro mondo…

Mai banale e sempre molto provocatrice. Ilona Staller, o se preferite Cicciolina, ne ha per tutti e anche in queste ultime ore fa parlare per le sue dichiarazioni. Dopo la proposta “hard” a Putin per far smettere la guerra in Ucraina, ecco le parole su Ilary Blasi, conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’, reality show dal quale proprio l’ex attrice a luci rosse è stata da poco eliminata.

Ilona Staller su Ilary Blasi nel mondo dell’hard

Ilary Blasi

Come anticipato, Ilona Staller aveva già stupito poco tempo fa con delle parole rivolte direttamente a Putin: “Il mio messaggio di pace contro la guerra e per il presidente russo? Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina”, aveva dichiarato l’ex pornodiva scatenando molteplici reazioni.

Adesso, un qualcosa di simile è accaduto anche in merito a Ilary Blasi. Come riportato da Today, Cicciolina ha detto la sua su come vedrebbe bene la conduttrice nel mondo dei film a luci rosse: “E’ bella, elegante, spettacolare”, le sue parole che confermano come la presentatrice sarebbe perfetta per una pellicola “spinta”.

Parlando di chi potrebbe essere l’altro protagonista delle ipotetiche riprese: “E so anche chi potrebbe essere il partner ideale per un film”, ha aggiunto la Staller senza fare nomi.

Di seguito uno degli ultimo post Instagram del profilo de L’Isola dei Famosi che vede protagonista proprio Cicciolina e la Blasi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG