Rita Dalla Chiesa ha raccontato via social di essere stata derubata da un venditore ambulante al cimitero. Le sue parole.

Brutto episodio raccontato sui social dalla nota presentatrice televisiva Rita Dalla Chiesa. La donna ha svelato di essere stata derubata da un venditore ambulante di rose al cimitero mentre voleva portare dei fiori alla lapide di sua cognata.

Rita Dalla Chiesa derubata: il racconto

Rita Dalla Chiesa

La donna, volto noto della televisione italiana, non ha fatto giri di parole per raccontare nelle scorse ore, un brutto episodio subito mentre si trovava in cimitero. Su Twitter, Rita Dalla Chiesa ha scritto: “Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro”.

La conduttrice ha cercato quindi il conforto dei follower social trovando la solidarietà di molti utenti che hanno commentato e condiviso il suo messaggio.

Secondo quanto riportato da Tgcom24, l’episodio è da ricollegare al 20 maggio, giorno del primo anniversario dalla morte di Emilia Castelli, moglie di Nando Dalla Chiesa. La donna della tv era molto legata a sua cognata, che aveva più volte descritto come una sorella.

Per lei, dunque, oltre al dolore di rivivere quella perdita, anche una dura beffa e, siamo certi, anche un pizzico di paura per un’esperienza terribile come quella di un furto.

Questo il post su Twitter della donna:

Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 21, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG