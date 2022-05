Il naufrago ha rivelato che lui ed Estefania hanno creato il gioco della relazione per farsi piacere dal pubblico, lei sbotta e se ne va dalla Palapa.

Roger Balduino ha chiesto scusa agli altri naufraghi per via del rapporto con Estefania che non sembra essere del tutto sincero. Lo spirito dell’isola ha chiesto a tutti di dire in faccia agli altri qualcosa che non hanno mai rivelato. A questo punto Roger sbugiarda la modella che non la prende bene.

Le dichiarazioni di Roger

Alvin e Ilary Blasi

Come riporta Blogtivvu, Roger ammette agli altri naufraghi: “Estefania è stata la prima a dirmi: “Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”. E ancora: “Mi spiace per la caz*ata che abbiamo fatto io ed Estefania.“

A questo punto, dopo la confessione del naufrago, la modella sbotta e dichiara: “Me ne vado perché non volevo abbracciare Roger, se ne è approfittato per passare da vittima, non lo ritengo sincero.” Ad essere arrabbiato con Estefania è anche Edoardo Tavassi che dichiara: “Hai sparato una serie di caz*ate una dopo l’altra. Hai preso in giro tutti, per noi il tuo soprannome è mentirosa.“

Sembra, dunque, che come aveva rivelato Antonio Zequila la storia tra i due è stata montata per il pubblico o quanto meno è iniziata da questo proposito. Il naufrago sembra attribuire ad Estefania la maggior parte della colpa ma lei non sembra essere d’accordo su questa cosa. Intanto, sembra che il gruppo abbia già etichettato la concorrente come una bugiarda o una persona poco sincera. Cosa accadrà?

