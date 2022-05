Chiara, Valentina e la famiglia Ferragni hanno organizzato una festa prémaman a Francesca in dolce attesa, lei non se lo aspettava ed è stato tutto molto emozionante.

La famiglia, le sorelle e gli amici stretti hanno organizzato una festa a sorpresa per Francesca Ferragni. Chiara ha cercato di leggere un discorso per la sorella che si avvia alla maternità ma si è emozionata riuscendo a stento a leggere. Il piccolo Leone abbraccia e bacia il pancione della zia.

La bellissima festa per Francesca Ferragni

Come riporta Today: “È stato bellissimo, non ce l’aspettavamo. C’erano i nostri amici, le nostre famiglie, è stato bellissimo e divertente. Grazie mille a tutti”, con queste parole Francesca Ferragni e il fidanzato Riccardo Nicoletti hanno ringraziato le loro famiglie e gli amici che hanno organizzato e preso parte al baby shower a sorpresa. Un momento per festeggiare il primo figlio della coppia, che sarà un maschietto, Edoardo il nome scelto, e che tra qualche anno potrà giocare con Leone e Vittoria.“

Un’emozione incredibile per Francesca che diventerà presto mamma e intraprenderà la bellissima avventura che è la maternità. Grande assente Fedez che era alla presentazione di Love Mi (concerto con J-AX), in cui ha rivelato dei dettagli sulla sua malattia. Il rapper ha dichiarato: “Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico… Il tumore non ha preso i linfonodi. Al 90% va tutto bene, devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino. È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È il tumore di Steve Jobs, per intenderci“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG