Dopo il bacio con Achille Lauro di parecchio tempo fa e a J-Ax per la riappacificazione ora il rapper ha baciato in bocca anche Tananai in occasione del loro singolo insieme.

Fedez continua a stupire tutti, come ospite al concerto di Tananai il rapper ha pensato bene di baciarlo in bocca. Un gesto di affetto che sul web non tutti hanno gradito. Non è certo la prima volta che l’artista esprime così il legame con i suoi amici. L’ultimo avvicinamento è stato con J-Ax con il quale ha fatto pace, annunciandolo sui social.

Il bacio tra Fedez e Tanai: il web si divide

Un Fedez scatenato quello sul palco del concerto di Tananai. I due hanno cantato il loro singolo insieme e ad un certo punto, il rapper si avvicina e dà un bacio in bocca al suo amico e collega. Il gesto ha sollevato alcune critiche sul web da chi proprio non lo ha gradito ma questi modi di fare sono peculiari di Fedez.

Ecco il video

Qualche giorno fa, infatti, il rapper ha annunciato la pace con J-Ax e l’avvio di un progetto insieme. Anche in quell’occasione non è mancato il bacio in bocca di Fedez verso il suo amico. L’artista dichiarava: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima“. Così esordisce il rapper e poi continua: “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena”.

