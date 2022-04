Dopo essere uscito dall’Isola dei Famosi 2022, nel salotto di Pomeriggio Cinque l’ex naufrago dà libero sfogo alle sue indiscrezioni su alcuni naufraghi.

Antonio Zequila è stato il primo eliminato dell’Isola dei Famosi, ma una volta uscito sembra avere voglia di vuotare il sacco su alcuni concorrenti ancora in gioco. L’ex naufrago parla di un segreto che gli avrebbe rivelato il papà si Jeremias e poi mette in dubbio la storia tra Roger ed Estefania insinuando sia tutto programmato a tavolino.

Le dichiarazioni di Antonio Zequila

Come ospite a Pomeriggio Cinque, Antonio Zequila svela alcune indiscrezioni sui naufraghi ancora in gara. Su Jeremias Rodriguez e suo padre, come riporta Gossip e Tv, dichiara: “Ha violato il quarto comandamento di nostro Signore: mentre il padre stava parlando lui ha detto ‘stai zitto, zitto, devi stare zitto’, mortificandolo“. E poi rivela che Gustavo si sarebbe messo a piangere e sarebbe andato da lui: “Si è messo a piangere, io l’ho abbracciato“. Poi l’ex naufrago ha svelato che Gustavo gli avrebbe svelato un segreto importante di Jeremias che non ha voluto dire a Barbara D’Urso.

Sul bacio tra Roger ed Estefania, Zequila rivela che sarebbe tutto falso: “Allora è assolutamente tutto falso, perché loro due hanno fatto tutto sulla carta. Quando Estefania era in albergo mi ha detto ‘a me Roger non piace affatto, lui è un bamboccio, che ci faccio? A me piace tanto Jeremias, peccato che sia fidanzato“. Secondo il racconto dell’ex naufrago dunque, la loro storia d’amore sarebbe una montatura, una scenografia studiata ad hoc e non qualcosa di reale.

