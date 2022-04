L’attore è stato invitato come ospite per la quarta puntata dello show e ha creato parecchio scompiglio, Soleil non ha gradito la sua presenza e neanche Dayane Mello che ha preferito non prendere parte al tutto.

Alex Belli ha fatto il suo ingresso a La Pupa e il Secchione Show come ospite della quarta puntata. Nel programma era inevitabile incontrasse Soleil Sorge con la quale ha avuto un flirt nella Casa del GF Vip 6 ma l’opinionista ha una reazione che nessuno si aspettava. A non gradire la presenza dell’attore c’è anche Dayane Mello con cui l’attore si scontra dopo la messa in onda della puntata.

L’incontro tra Soleil e Alex Belli

Come riporta Gossip e Tv, l’incontro tra Soleil Sorge e Alex Belli non è stato amichevole come qualcuno si aspettava. L’opinionista con la complicità e l’aiuto di Federico Fashion Style si è dileguata dallo studio al momento dell’ingresso dell’ex gieffino. A quanto pare, l’influencer italo-americana non aveva voglia di vedere l’attore, segno che la loro “amicizia artistica” per lei sia acqua passata e che anzi ci sia anche del risentimento.

Ad avere una reazione particolare è anche Dayane Mello, migliore amica di Soleil che al momento dell’ingresso in studio di Belli dichiara: “Mi rifiuto di vederlo, non mi piace. Lui ha umiliato Soleil”. Dopo la diretta l’attore si sfoga contro la modella brasiliana su Twitter scrivendo: “Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita“. Insomma sembra che i rapporti siano abbastanza tesi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG