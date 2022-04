Dopo una visita di controllo post-operazione, il rapper milanese mostra sui social la sua cicatrice lanciando un messaggio forte sulla fragilità umana.

Mostrare le proprie fragilità, le proprie cicatrici è sinonimo di forza e di coraggio. Questo è il messaggio che Fedez ha voluto lanciare ai suoi follower su Instagram mostrando i segni dell’operazione causata dal tumore al pancreas.

Fedez e il messaggio umano di coraggio e speranza

La mostra fiero come simbolo del coraggio che ha avuto verso un male raro e molto pericoloso. Una cicatrice di cui andare orgogliosi e non qualcosa da nascondere, tanto che Fedez la immortala in uno scatto. Su Instagram il rapper scrive: “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla“.

Fedez ha poi aggiornato i suoi fan della visita di controllo post operazione con una storia che lo ritrae vicino ai medici che gli hanno salvato la vita: “Piccola visita di controllo a due settimane dall’operazione con la mia gang di chirurghi preferita. Insomma, il rapper è tornato a casa dopo aver affrontato una prova molto importante e ora si sta godendo la compagnia dei figli e della sua amata Chiara. Vitto e Leone hanno sentito moltissimo la mancanza del papà tanto che la piccola una volta tra le sue braccia non voleva staccarsene, facendo commuovere Fedez. Ora l’artista si sta dedicando di nuovo alla sua vita cercando di lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG