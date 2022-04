Mediaset ha preso un’importante decisione in merito alla presunta bestemmia pronunciata da Silvano appena sbarcato in Honduras.

In queste ultime ore è scoppiato il “bestemmiagate” sul web con tanto di polemica. Il motivo è una presunta bestemmia pronunciata da Silvano dei Cugini di Campagna che l’artista si sarebbe lasciato scappare parlando con Alvin. Ora Mediaset sembra avere preso una decisione definitiva, almeno così dicono le indiscrezioni.

Mediaset rimuove la presunta bestemmia dalle registrazioni

Come riporta Novella 2000, sembra che sul sito di Mediaset Infinity la presunta bestemmia sia stata tagliata. Silvano Michetti in coppia con Nick Luciani erano appena approdati sull’isola quando al membro della band sembra sfuggire un “porco D” che alcuni hanno sentito. La frase incriminata però, non è stata del tutto confermata considerando che non si sente bene. Dunque, dalle indiscrezione che circolano sul web Mediaset avrebbe preso la decisione di non squalificare i naufraghi perchè non ci sarebbe alcuna bestemmia o presunta tale.

La decisione dell’emittente non è ancora del tutto ufficiale e non è ancora stato presentato un comunicato. In ogni caso, la frase pronunciata da Silvano ha creato diverse polemiche sul web tra chi invoca la squalifica e chi invece la reputerebbe un’esagerazione. Al momento non sembrerebbero esserci conseguenze per quanto riguarda la presunta bestemmia. I Cugini di Campagna si stanno dunque cominciando ad integrare tra i naufraghi e a fare le loro prime esperienze sull’Isola dei Famosi e al momento sono in armonia con tutti i concorrenti. Mediaset ha preso la sua decisione definitiva?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG