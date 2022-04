Ormai è ufficiale, con Giulia la sua fidanzata conosciuta al liceo è finita in modo definitivo mentre con la bella Martina le cose sembrano andare a gonfie vele.

Tempo fa Blanco era stato avvistato a baciare un’altra ragazza in discoteca. La fine della relazione con Giulia Lisioli è ormai ufficiale, il gossip aveva fiutato la pista giusta sin dal principio. La sua nuova fiamma Martina ha postato un video su Instagram che non lascia spazio a dubbi, i due stanno insieme e sono anche molto innamorati.

Il nuovo amore di Blanco per Martina

Ecco una foto della nuova fiamma del cantante.

Martina Valdes, nuova fidanzata di Blanco, ha postato un video in cui il cantante si esibisce nella sua Notti in bianco. La ballerina canta insieme a lui una strofa in particolare che i due sembrano dedicarsi: “Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica…” Questa è la certezza, la prova del nove che i due stanno insieme e a giudicare dal video sembrano anche molto presi e innamorati.

La fine della storia con Giulia sembra arrivata dopo la vittoria del Festival di Sanremo, quando già circolavano voci su una presunta crisi tra i due. Blanco aveva, infatti, detto una frase ambigua in radio che faceva capire che qualcosa con la sua compagna di classe e fidanzata non andasse. I due non si sono mai del tutto esposti a parlare delle loro vicende personali. Infatti, il cantante si è sempre dimostrato piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale e non ha mai rivelato in nessuna intervista la fine della relazione con la sua ex storica.

