Dopo lo scandalo Epstein, il terzogenito di Elisabetta II l’ha scortata all’altare di Westminster per la messa in onore di Filippo, ma non sarebbe dovuta andare così.

Andrea di York ha scortato la regina Elisabetta in chiesa per la messa in onore di Filippo. Secondo le indiscrezioni del Daily Express però, doveva essere David Hoyle, il decano di Westminster a farlo e lui doveva solo accompagnare la madre sino all’entrata. Il terzogenito della regina avrebbe ingannato Elisabetta facendole cambiare idea all’ultimo momento sotto lo stupore di tutti.

Andrea di York fa cambiare programmi a Elisabetta all’ultimo minuto

Come riporta Vanity Fair: “Andrea di York, durante la cerimonia in ricordo di suo padre, non avrebbe dovuto scortare la mamma regina Elisabetta fino all’altare di Westminster. Non era quello il programma concordato. Andrea avrebbe fatto di testa sua, «manipolando la madre» e convincendola all’ultimo minuto a cedergli quell’importante ruolo. Proprio per questo il principe Carlo e il principe William, dicono a Palazzo, sarebbero furiosi.”

A quanto pare, il principe è riuscito a convincere la madre a dargli un’altra possibilità dopo i diversi scandali che lo hanno colpito. La regina doveva infatti essere scortata all’altare da David Hoyle, il decano di Westminster che nel vedere che il Andrea non aveva lasciato il braccio della madre è rimasto molto perplesso. Tutti sono rimasti stupiti e anche molto amareggiata dalla situazione, secondo il giornale britannico: “E’ riuscito a convincere la madre a dargli un’altra chance. Crede di poter tornare alla vita pubblica dopo l’imbarazzo che ha causato alla famiglia“.

