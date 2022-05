Una visita, qualche fiore e una preghiera da parte di Meghan Markle per le vittime del massacro della Robb Elementary School in Texas.

Nonostante anche lei non stia passando un bel momento con la tragedia che ha colpito suo padre, Meghan Markle, ormai ex Duchessa di Sussex, ha deciso di fare visita al memoriale realizzato per le 21 vittime della sparatoria avvenuta qualche giorno fa nella Robb Elementary School.

Il gesto di Meghan Markle

Meghan Markle

Visita a sorpresa di Meghan Markle a Uvalde, in Texas per rendere omaggio alle 21 vittime della strage avvenuta pochi giorni fa in cui hanno perso la vita 19 bambini e due maestre. L’ex Duchessa di Sussex, che ora vive in California con il marito Harry di Windsor, ha deciso di recarsi personalmente al memoriale per le vittime della terribile sparatoria avvenuta qualche giorno fa nella scuola elementare della cittadina texana.

La donna ha scelto un look casual per cercare di non farsi identificare anche se, a vedere il web, è stato impossibile vista la presenza di molti fotografi e giornalisti. Meghan è stata vista parlare con i residenti e fermarsi in silezio di fronte alle croci bianchie in ricordo dei 19 bambini che hanno perso la vita a causa della follia del 18enne Salvatores Ramos.

Da quanto si apprende, la Markle si è diretta poi al community center di Uvalde che sta ospitando una raccolta di sangue, ha visitato la struttura e si è fermata a donare del cibo. Un volontario assicura che voleva che tutto rimanesse segreto, anche se, come si nota, è stato impossibile.

Di seguito alcune immagini pubblicate da vari profili social su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG