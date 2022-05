Sono ore di grande tensione e dolore per la duchessa di Sussex, suo padre è stato ricoverato d’urgenza per un grave ictus negli USA.

Per la famiglia reale e Meghan Markle sono ore molto difficili, suo padre, Thomas Markle è stato trasportato d’urgenza in ospedale per un grave ictus. A far trapelare la notizia è il DailyMail che parla di gravissime condizioni dell’uomo tanto da aver perso l’uso della parola.

Il padre di Meghan Markle è in gravi condizioni

Meghan Markle

Come riporta Caffeina: “La donna ha confermato che suo padre di trova nella struttura ospedaliera, dalla quale tutta la famiglia chiede privacy “per la sua salute e benessere”. Ricoverato il padre di Meghan Markle che in questo momento ha bisogno di “pace e riposo”, fa sapere Samantha. Il giornalista del DailyMail, prima di rendere nota la notizia, ha preferito attendere ulteriori controlli con lo scopo di capire meglio le sue condizioni di salute dopo il grave ictus. Nel frattempo non arrivano notizie a parte della bellissima Meghan.“

Non sono arrivate dunque comunicazioni o annunci da parte di Meghan ma la situazione è sicuramente grave. Di recente, un collega della duchessa, Simon Rex ha dichiarato che gli sono stati offerti dei soldi per inventare una storia con Meghan Markle. L’attore dichiara: “Lavoravamo insieme, eravamo colleghi sul set, e una volta siamo andati a pranzo insieme, ma non c’è mai stato altro. Ero veramente al verde in quel periodo, avrei avuto davvero bisogno di quei soldi, ma mi sarei ridotto ad andare avanti con i sussidi alimentari piuttosto che fare una cosa del genere. Non avrei mai e poi mai messo nei guai la famiglia reale“.

