Dopo aver postato alcune foto bollenti Sabrina Salerno ha replicato contro coloro che l’hanno accusata di avere il seno rifatto.

Sabrina Salerno è stata accusata – per via di alcuni scatti bollenti col suo décolleté in bella mostra – di aver ecceduto con la chirurgia plastica. La cantante non ha mai gradito questo genere di commenti e in una sua intervista a Radio Deejay ha precisato: “Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno”, e ancora: “A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno”.

Sabrina Salerno e la chirurgia plastica: la verità della cantante

Oltre che grazie al suo talento Sabrina Salerno ha saputo conquistare i fan grazie alla sua straordinaria bellezza e al suo fisico da capogiro. La cantante ha smentito le voci in circolazione riguardanti il suo presunto “abuso” di chirurgia plastica e ha precisato che da giovanissima avrebbe persino richiesto e ottenuto una perizia che confermasse la naturalezza delle sue curve da capogiro.

“Se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare”, ha dichiarato la cantante nella didascalia a una delle sue foto da capogiro.

Le foto con la t-shirt bagnata

La cantante continua a infiammare i social con le sue foto bollenti: in una serie dei suoi ultimi scatti Sabrina Salerno è ritratta al mare con una maglietta bianca bagnata sul seno. Le foto hanno presto fatto il pieno di like tra i suoi fan, impazienti di sapere quali saranno i prossimi scatti infuocati della cantante!