Tempo di mettere da parte le recenti vicende professionali e di dedicarsi alla famiglia. Enrico Mentana, in queste ore, ha ricevuto una bellissima notizia: è diventato nonno. A farlo intendere è stato proprio il giornalista di La7 che ha pubblicato una foto su Instagram direttamente dalla sala parto della clinica Mangiagalli.

Non lo ha detto in modo chiaro ed esplicito ma sembra proprio che Enrico Mentana sia diventato nonno. Il giornalista, infatti, dopo le indiscrezioni arrivate mesi fa riguardo alla dolce attesa di sua figlia Alice, in queste ore ha condiviso uno foto con annessa didascalia che sembrano far pensare proprio alla bellissima notizia.

Il noto volto della tv italiana ha pubblicato uno scatto su Instagram direttamente dalla sala parto della clinica Mangiagalli facendo intendere di aver ricevuto una lieta news: “Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C’era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso”. A giudicare dai commenti, poi, grande affetto e bellissime parole per il giornalista che, siamo sicuri, presto renderà tutti ancora più partecipi della situazione.

Di seguito anche il post Instagram del noto giornalista:

Stop alla querelle con Lilli Gruber

Per Mentana, la notizia dell’arrivo del nipotino (o nipotina) è sicuramente un modo per staccarsi dalle tensioni degli ultimi giorni che lo hanno visto protagonista di un duro faccia a faccia a distanza con la collega Lilli Gruber su La7. La vicenda tra i due sembra essersi chiusa con l‘intervento di Urbano Cairo che avrebbe spento le polemiche chiedendo scuse reciproche e “la pace”. Staremo a vedere se tra i due volti televisivi ci saranno ancora scintille o meno.