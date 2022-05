La conduttrice di Oggi è un altro giorno, è il volto più amato della Rai e secondo il web percepisce uno degli stipendi più alti dall’emittente.

Serena Bortone è senza dubbio uno dei volti più amati della Rai. Con il suo talk show è riuscita a guadagnare sempre più ascolti, entrando con le sue interviste nel cuore dei telespettatori. I risultati si vedono anche in termini economici. La conduttrice, secondo le indiscrezioni, sarebbe una delle più pagate con un cachet da capogiro.

Ecco quanto guadagnerebbe Serena Bortone in Rai

Si parla solo di voci insistenti e non di conferma, ma come riporta chenews.it: “Non è la conduttrice più pagata dell’azienda, ma comunque il suo cachet è davvero notevole. Secondo a quanto si legge in giro sul web, pare che il suo stipendio sia fissato a 300 mila euro all’anno. Questa cifra è solo un’indiscrezione in quanto, come succede anche ai suoi colleghi, il guadagno è spesso mantenuto celato. Per quanto riguarda invece il suo patrimonio su questo non ci sono informazioni.“

Insomma, quello della conduttrice è uno stipendio sicuramente invidiabile sebbene ce ne siano sicuramente di più alti nell’ambito. La Bortone è nel settore da 30 anni e dunque la sua esperienza l’ha portata al successo in termini di ascolti. Anche il suo essere diretta e aperta a sfatare diversi tabù ha aiutato la sua credibilità, apprezzato dal pubblico anche sul web.

Infatti, Oggi è un altro giorno è stato confermato sia per la seconda che la terza stagione proprio grazie all’abilità della conduttrice.

