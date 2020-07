Dopo anni viene è stato svelato il retroscena della storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: ecco come si sono conosciuti e grazie a chi.

La storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è oramai una certezza non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per tutti gli italiani. Sono una coppia storica, apprezzata e ammirata, ma come è nato il loro amore? I particolari del primo incontro e della loro conoscenza sono stati finalmente rivelati da un amico di Maurizio, Giorgio Assumma, nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera.

Come è nata la storia tra Costanzo e Maria De Filippi?

Giorgio Assumma, avvocato delle star ed ex presidente della Siae, è anche molto amico di Maurizio Costanzo. Ed è proprio di lui che ha parlato durante l’intervista al Corriere.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Le prime parole con cui ha definito il conduttore sono state: “Un grande psicologo”. Secondo il legale infatti a Maurizio basta davvero poco per capire le persone, qualità che gli è stata indispensabile quando ha conosciuto la sua futura moglie: Maria De Filippi.

“Capì subito che tipo fosse Maria De Filippi – afferma Assumma – che gli presentai io in un’occasione di lavoro. All’inizio fu sgarbato e scortese, ma dopo quindici giorni già si vedevano a Roma”.

È stato quindi proprio Assumma a fare da cupido: “L’intesa con Maria è basata su un forte legame intellettuale”, ha poi concluso l”avvocato..

Nozze d’argento tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Un legame arrivato a toccare un traguardo invidiabile, quello delle nozze d’argento festeggiate nel 2020 (la data esatta è quella del 28 agosto). Anche per i 25 anni di matrimonio, come nei precedenti, a Maurizio Costanzo importa solo la vicinanza della moglie per i festeggiamenti. “Ovunque, basta essere Maria e io – ha risposto -. Anche solo in una stanza. Come nella canzone di Gino Paoli“.