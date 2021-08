Alcune famose star hanno perso in maniera tragica l’amore della loro vita: scopriamo di chi si tratta e quali sono stati i loro lutti.

Da Amanda Lear a Liam Neeson passando per Keanu Reeves sono molte le star che hanno dovuto imparare a convivere con una delle tragedie più dolorose: la perdita della persona amata. Scopriamo di quali star si tratta e quali sono state le tragiche vicende che hanno segnato la loro vita.

Le star che hanno perso tragicamente il grande amore

La star di Matrix Keanu Reeves ha perso tragicamente l’amore nel 2001. La sua fidanzata dell’epoca, Jennifer Syme, perse la vita in un tragico incidente d’auto tornando da una festa in casa di Marilyn Manson. L’anno precedente lei e Keanu avevano dovuto fare i conti con la tragica morte della loro primogenita (avvenuta pochi giorni dopo un difficile parto prematuro). La vicenda sconvolse profondamente l’attore, che da quel momento ha completamente cambiato il suo stile di vita.

Anche Liam Neeson ha vissuto una tragedia che ha segnato per sempre la sua vita: il 18 marzo 2009 l’attore ha perso sua moglie Natasha Richardson, mancata in seguito ad un trauma cranico causato da un incidente in sci. “Non credo che si possa mai superare la perdita di una persona molto amata. Impari a conviverci, ad affrontarla, e questo in qualche modo ti rende più forte, ti fa apprezzare molto di più la vita e le tue relazioni, sia con gli uomini che con le donne. Ma il dolore resta sempre lì, accanto a te”, ha dichiarato a Elle l’attore.

Amanda Lear ha perso suo marito Alain-Philippe Malagnac in un incendio divampato nella loro villa in Provenza la notte del 16 dicembre 2000. “Spesso mi chiedo se parlo di lui come grande amore per via della sua morte improvvisa. Se non fosse morto, magari, oggi avremmo divorziato. Al mio analista ho chiesto per anni quando sarei riuscita a voltare pagina. Lui mi rispondeva sempre: ‘Mai’. I lutti si metabolizzano col tempo. Vanno vissuti. La rabbia si trasforma in disperazione per diventare, dopo un bel po’, accettazione”, ha dichiarato a Chi la cantante.

Il terribile lutto di John Travolta

John Travolta ha perso sua moglie Kelly Preston il 12 luglio 2020. L’attrice combatteva da tempo contro il cancro.“La fama mi ha preparato al 2020. Essere famoso è un po’ come vivere in una sorta di bolla. Quindi, questo periodo strano in cui stiamo vivendo non mi colpisce particolarmente. Per il resto, ognuno di noi crea una sua eredità, fatta dalle persone che abbiamo amato e da cui siamo stati ricambiati. La vita è un viaggio e un movimento che tutti possono interpretare a loro modo. Le persone che incontriamo danno vita alla nostra eredità”, ha scritto in un post sui social John Travolta annunciando la scomparsa di sua moglie.