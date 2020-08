Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione shock: sarebbe stata molestata da un dirigente della Rai. Lo ha raccontato al settimanale Spy.

Al settimanale Spy Maria Teresa Ruta ha confessato un episodio drammatico del suo passato: la conduttrice sarebbe stata molestata da un importante dirigente della Rai. Dopo il suo rifiuto – ha confessato la conduttrice – non le sarebbe stato rinnovato il contratto di lavoro, e per questo ha deciso di allontanarsi completamente dal mondo della televisione.

“E’ successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciata a me in una maniera assolutamente poco professionale. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un approccio fisico pesante”, ha dichiarato a Spy, dopo la vittoria di Pechino Express, nel 2018.

La conduttrice Maria Teresa Ruta, che di recente si è conquistata la vittoria a Pechino Express, ha confessato di aver ricevuto delle avances indesiderate da parte di un dirigente della Rai.

“Tutti sapevano della mia serietà e infatti mai mi era successa una cosa del genere. Figuriamoci in un ufficio aziendale. ‘Ma cosa fai?’, gli ho chiesto. ‘Tutti dicono che non l’hai mai data a nessuno, volevo la conferma’, la sua risposta. Al che ho sbattuto la porta e me ne sono andata. Risultato? Il contratto non è stato rinnovato e non sono più stata ricontattata”, ha dichiarato a Spy.

La conduttrice ha anche raccontato che avrebbe deciso di non rivelare l’identità dell’uomo e di denunciarlo per non far passare dei guai alla sua famiglia: “Quel dirigente non l’ho denunciato perché ho pensato alla sua famiglia e ai suoi figli. Piuttosto che far soffrire loro, ho preferito soffrire io”, ha detto.

Dopo l’episodio la conduttrice ha scelto di prendere le dovute distanze dal mondo della televisione, ma ha comunque trascorso momenti drammatici: “Perdere il lavoro alla soglia dei cinquant’anni è un fatto difficile da accettare”, ha raccontato a Spy. Recentemente Maria Teresa Ruta si è conquistata la vittoria a Pechino Express: una piccola rivincita personale che l’ha riportata in auge agli occhi dei fan, che l’hanno riempita di messaggi d’affetto e solidarietà su Instagram.

Come Maria Teresa Ruta, moltissime donne appartenenti al mondo dello spettacolo quest’anno hanno denunciato abusi e molestie, aderendo al noto movimento MeToo. In Italia anche Asia Argento e Gina Lollobrigida, tra le tante, hanno confessato di aver subito abusi.

