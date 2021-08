Dalla prima alla 19esima edizione scopriamo che fine hanno fatto i talenti che hanno conquistato la vittoria ad Amici di Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi è iniziato nel 2001 e ben presto è diventato uno dei talent show più seguiti in Italia. Scopriamo che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni e cosa fanno oggi: tra straordinari successi e inaspettati cambi di rotta.

Amici di Maria De Filippi: gli ex vincitori

Il vincitore dell’edizione 2001-2002 di Amici (all’epoca Saranno Famosi) è stato Dennis Fantina. Oltre alla carriera musicale nel corso degli anni si è dedicato allo spettacolo e al teatro, ma dal 2015 è tornato ad occuparsi della sua passione originaria. Oltre ad Amici ha preso parte a The Voice of Italy, ma ha finito per essere scartato. Sposato dal 2005 è padre di due figli.

Nel 2003 la vincitrice del programma è stata Giulia Ottonello. Nel corso degli anni ha progressivamente abbandonato l’idea di sfondare nel mondo della musica per dedicarsi invece alla sua altra grande passione, il teatro.

Nel 2004 il vincitore è stato il ballerino di origine albanese Leon Cino. Fino al 2011 ha collaborato con il corpo di ballo del programma e a seguire ha aperto una propria scuola di danza.

Nel 2005 il vincitore dello show è stato Antonino (Spadaccino), che ha pubblicato 4 album e che nel 2016 ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition insieme ad Emma.

Il vincitore dell’edizione 2006 invece è stato Ivan D’Andrea. Dopo qualche lavoro nel campo pubblicitario e a seguire qualche esperienza teatrale è sparito dai radar dei riflettori. Stessa sorte è toccata a Federico Angelucci, vincitore dell’edizione 2007, che successivamente ha partecipato al programma Tale e Quale Show.

I vincitori dell’edizione 2008, 2009 e 2010 sono stati rispettivamente Marco Carta, Alessandra Amoroso e Emma Marrone oggi noti per essere alcuni dei volti più famosi della musica italiana.

Emma Marrone

Per quanto riguarda l’edizione 2011i vincitori sono stati Virginio Simonelli e Denny Lody. Con 2 album all’attivo il primo ha in seguito deciso di prendersi una pausa dalla musica. Il secondo invece ha continuato con successo la sua carriera di ballerino ed è diventato docente di danza.

Nel 2012 Amici è stato vinto da Giuseppe Giofré, ballerino professionista che, nel corso della sua carriera, ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi dello show business internazionale (sembra anche Taylor Swift e JLo tra i tanti).

Gerardo Pulli invece è stato il vincitore dell’11°edizione dello show e dopo un primo contratto con l’Emi si è progressivamente allontanato dal mondo dello spettacolo.

A seguire l’edizione 2014 ha visto trionfare il rapper Moreno Donadoni, che ha pubblicato 2 dischi e ha partecipato al Festival di Sanremo (nel 2015).

Deborah Iurato è stata la vincitrice della 13esima edizione e ha continuato la sua brillante carriera di cantante tra tour, album e concerti.

I vincitori dela 14esima edizione invece sono stati i The Kolors, diventati una della band più famose del panorama odierno. A seguire, per quanto riguarda Amici 16, il vincitore è stato il ballerino Andreas Muller (oggi legato sentimentalmente all’insegnante Veronica Peparini).

Il vincitore della 17esima edizione è stato Irama e, a seguire, Alberto Urso e Gaia Gozzi, oggi tra i volti di punta del panorama musicale italiano.