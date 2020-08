Non è una novità che nel mondo dello spettacolo le star vizino i propri affetti con regali costosi e pittoreschi. In questo articolo vi raccontiamo i regali più assurdi tra le star!

I regali più assurdi tra le star sono uno degli argomenti più chiacchierati di Hollywood: complice la vena artistica e portafogli gonfi, alcune stelle del cinema hanno spesso fatto parlare di sé per regali piuttosto assurdi e originali. Scopriamo di quali si tratta.

I regali più assurdi dei divi Hollywoodiani

– Angelina Jolie non bada a spese quando nel 2013 regala a Brad Pitt per i suoi 50 anni un’intera isola a forma di cuore. Si stima che per acquistare Petra Island, questo il nome dell’isola a poche miglia di distanza da New York, l’attrice abbia speso attorno ai 14 milioni di euro.

– Anche Katy Perry è famosa per non badare spese e nel 2012 regala all’allora marito Russel Brand la possibilità di sperimentare cosa si prova nello spazio. Gli regala una giornata su uno Shuttle e spende all’incirca 200.000 dollari.

Katy Perry

– Scarlett Johansson sceglie un regalo piuttosto macabro per Ryan Reynolds. Per il trentesimo compleanno dell’allora marito l’attrice ha fatto ricoprire d’oro un proprio dente del giudizio e glielo ha inviato per posta.

– Anche Jared Leto si distingue per il gusto alquanto macabro delle sue scelte in fatto di regali: ha inviato all’amica e collega Margot Robbie una scatola contenente un ratto vivo e alcune lettere d’amore. I due si erano conosciuti sul set di Suicide Squad e forse quello di Leto è stato un tentativo di farle un vero regalo in stile Joker, personaggio da lui interpretato nel film!

– Courtney Cox ha regalato alla storica amica Jennifer Aniston una bicicletta firmata Chanel. Le due sono amiche dagli anni 90, quando con la serie Friends hanno conquistato il mondo delle fiction televisive.

– Jennifer Lopez, durante la sua relazione con il rapper Drake, ha ricevuto in regalo un “pensierino” dal valore di 100 milioni di dollari: un pezzo unico della collezione Tiffany. Questo non è bastato a tenere in piedi la coppia che si è comunque separata dopo soli due mesi di relazione.