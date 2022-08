Scopriamo alcune delle foto del passato di Ilary Blasi (dall’infanzia agli esordi tv) e quanto è cambiata la showgirl tra ieri e oggi.

Dalla carriera come giovanissima modella a letterina di Passaparola, fino al successo come conduttrice tv: vediamo alcune foto del passato di Ilary Blasi e scopriamo quanto è cambiata la showgirl rispetto ai suoi esordi come modella e showgirl in tv.

Ilary Blasi ieri e oggi: le foto del passato della showgirl

Ilary Blasi ha raggiunto la popolarità in Italia facendo la letterina di Passaparola. Proprio durante la sua partecipazione allo show la sua bellezza sarebbe stata notata da Francesco Totti, che avrebbe confidato ai suoi amici che prima o poi l’avrebbe sposata.

Ilary ha iniziato in realtà la sua carriera tv quando era appena una bambina, partecipando a diversi spot pubblicitari. La showgirl è l’unica delle sue sorelle ad aver intrapreso questo genere di carriera, ma oggi tutte e tre sono molto legate. Alcune caratteristiche estetiche di Ilary sono rimaste identiche a quando era bambina, ma i suoi capelli all’epoca erano biondissimi.

A 24 anni (il 19 giugno 2005) Ilary ha sposato Francesco Totti. Alcune foto del matrimonio la ritraggono radiosa, con una leggera abbronzatura e i capelli sciolti. All’epoca la showgirl era incinta del suo primo figlio, Cristian.

Ilary Blasi ha saputo conquistare il pubblico tv anche grazie ai suoi look acqua e sapone. In una delle sue apparizioni tv al fianco di Fabio Fazio, la showgirl aveva scelto dei semplici jeans e una camicia per condurre il programma.

Già durante i suoi esordi in tv era evidente la sua bellezza: grandi occhi azzurri, labbra carnose e uno sguardo suadente sono tre delle caratteristiche che l’hanno resa una delle donne più amate dello spettacolo italiano.

A soli 17 anni ha partecipato Miss Italia 1998 , indossando la fascia di Miss Cinema Lazio. All’epoca la showgirl sfoggiava una lunga chioma biondo platino e la sua bellezza era già evidente.

