A fronte di una lauta ricompensa fatta di gustosissimo cibo, Edoardo Tavassi decide di farsi rasare a zero i capelli all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi si fa rasare a zero

Lasagna, salsiccia e patate ma anche un sandwich nei prossimi tre giorni. Un’offerta che all’Isola dei Famosi difficilmente si può rifiutare, specie se si è già arrivati a gran parte del percorso e la fame inizia a farsi sentire. Ecco perché Edoardo Tavassi, che in precendenza era stato con la sorella Guendalina ‘carnefice’ in una situazione simile, non si è potuto tirare indietro davanti alla proposta di farsi rasare a zero i capelli.

L’uomo, stuzzicato dalla Blasi per superare la prova, ha accettato con tanto di ulteriori future richieste.

“Io non posso più uscire di casa per tutta l’estate se sto conciato così”, ha detto Edoardo. Ilary Blasi per convincerlo a farsi tagliare davvero i capelli ha risposto: “Dai Edoardo, viene a casa da me”.

Lui, tifosissimo della Roma e di Francesco Totti, marito della conduttrice, ha ribattuto: “Ma se mi dici così io ci vengo davvero e e voglio anche la maglia di Francesco”.

Da questo botta e risposta, ecco arrivare Alvin e Carmen Di Pietro, eletti parrucchieri per l’occasione, iniziare il loro lavoro.

Tra una passata di macchinetta e un’altra, Tavassi ha detto: “Io già sono una persona insicura, mi tocca lo psicologo”. E ancora: “Sembro Nicolas”. Alla fine, però, Edoardo resta davvero senza capelli e riesce a superare la prova. La sua figura, però, è davvero irriconoscibile. Per fortuna, tra qualche tempo, i capelli saranno ricresciuti…

Di seguito il post Instagram del profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi col taglio speciale del naufrago:

