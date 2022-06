Dichiarazioni forti per l’attore Bradley Cooper che a fronte del grande successo ha dovuto fare i conti con problemi di salute e dipendenze.

Lo abbiamo visto interpretare diversi ruoli come attore in film importanti come ‘American Sniper’, ‘A Star Is Born‘, ‘Joker’ e ‘La fiera delle illusioni’, eppure dietro al grande successo si nasconde anche un passato di sofferenza e problematiche anche pesanti. Parliamo di Bradley Cooper che a 47 anni vanta ben nove candidature agli Oscar ma anche un lato oscuro che lui stesso ha voluto raccontare nel podcast Smartless.

Bradley Cooper e la dipendenza da cocaina

Il racconto di Bradley Cooper è senza filtri, forse anche perché, per fortuna, le problematiche passate sono ormai solo un brutto ricordo: “È iniziato quando sono stato licenziato in tronco da Alias: la mia autostima era a zero. Mi sentivo così smarrito, è così che sono diventato completamente dipendente dalla cocaina. Il vantaggio, se così vogliamo dire, è stato che è successo quando avevo 29 anni”.

La spiegazione di quel periodo nero è presto data: “Quando mi sono trasferito a Los Angeles per Alias, mi sono sentito come quando ero al liceo: non potevo entrare in nessun club, nessuna ragazza mi guardava. Ero totalmente depresso”.

Nel corso dell’intervista, Bradley Cooper ha ringraziato anche colui che lo ha aiutato ad uscire dal terribile tunnel in cui era finito, Will Arnett: “Era il 2004. Quella è stata la prima volta che mi sono reso conto di avere un problema con la droga e l’alcol. Arnett mi ha aiutato a realizzarlo… È stato Will a mettermi davanti alla realtà, non lo dimenticherò mai… Ha cambiato tutta la mia vita”.

In un certo senso decisivo per l’uscita dalle “tenebre” nelle quali era finito, il successo di ‘Una notte da leoni’: “Avevo 36 anni quando ho girato quel film: essere passato da tutte quelle esperienze prima di raggiungere il successo ha giocato un ruolo cruciale nella mia esistenza”, ha concluso l’attore.

Di seguito un recente post Instagram di una fan page dell’attore con alcuni scatti insieme a Lady Gaga:

